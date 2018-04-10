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Белоруссий суд рассмотрит дело местного жителя, обвиняемого в убийстве двух человек в Подмосковье
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Белоруссий суд рассмотрит дело местного жителя, обвиняемого в убийстве двух человек в Подмосковье 

Агентство «Москва» 50 минут назад
Суд в Белоруссии рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Витебской области страны, обвиняемого в двойном убийстве на территории Московской области. Об этом сообщила официальный представитель УСК Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Сенненского района, которому предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений.
Материалы уголовного дела переданы прокурору для изучения и направления в суд», — рассказала С. Сахарова, отметив, что мужчину осудили за убийство двух лиц, совершенном группой лиц с особой жестокостью, а также за покушение на убийство двух и более лиц с особой жестокостью.
В феврале 2014 г. на территории Московской области возник конфликт между вальщиками леса из Белоруссии. По данным следствия, бригада после распития спиртных напитков вечером приехала и избила вальщиков леса, приехавших из Толочинского района Витебской области. Члены бригады избили вальщиков руками, ногами, бейсбольной битой, стулом, топором и другими предметами. В результате двое мужчин — 25 и 37 лет — скончались на месте, а 29-летний пострадавший оказался в больнице.
Расследование уголовного дела велось на территории РФ и в Белоруссии. Впоследствии Московский областной суд приговорил других двух нападавших к 18 годам и 17 годам и шести месяцам колонии.
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