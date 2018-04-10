Белоруссий суд рассмотрит дело местного жителя, обвиняемого в убийстве двух человек в Подмосковье

Суд в Белоруссии рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Витебской области страны, обвиняемого в двойном убийстве на территории Московской области . Об этом сообщила официальный представитель УСК Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Сенненского района, которому предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для изучения и направления в суд», — рассказала С. Сахарова, отметив, что мужчину осудили за убийство двух лиц, совершенном группой лиц с особой жестокостью, а также за покушение на убийство двух и более лиц с особой жестокостью.

В феврале 2014 г. на территории Московской области возник конфликт между вальщиками леса из Белоруссии. По данным следствия, бригада после распития спиртных напитков вечером приехала и избила вальщиков леса, приехавших из Толочинского района Витебской области. Члены бригады избили вальщиков руками, ногами, бейсбольной битой, стулом, топором и другими предметами. В результате двое мужчин — 25 и 37 лет — скончались на месте, а 29-летний пострадавший оказался в больнице.