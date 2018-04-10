Цыбко попросил приобщить к делу объяснения челябинского экс-губернатора

Суд города Озерска Челябинской области 3 августа 2017 года приговорил Цыбко к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 70 миллионов рублей. Экс-сенатор, который был признан виновным в двух эпизодах получения взятки на сумму 21 миллион рублей вместо инкриминируемых 27,5 миллиона рублей, подал апелляцию. В конце октября Челябинский облсуд начал рассмотрение апелляционной жалобы, экс-сенатор участвует в заседаниях по видеосвязи.

"Сегодня в судебном заседании Цыбко закончил выступление в судебных прениях. После этого он сам и его защитники заявили суду ряд ходатайств. Одно из них — о возобновлении судебного следствия и приобщении к материалам дела письменных объяснений Михаила Юревича (бывший губернатор Челябинской области), полученных адвокатом в Лондоне 26 февраля 2018 года", — сказала собеседница агентства.

Нациевская уточнила, что в суде содержание этих пояснений не оглашалось.

Кроме того, также было заявлено ходатайство об отводе государственного обвинителя Галины Чеблаковой, сказала она. В удовлетворении ходатайства об отводе суд отказал, пояснила Нациевская, отметив, что решение по первому ходатайству суд примет на следующем заседании, которое состоится 11 апреля в 10.00 (08.00 мск).