Ещё
Цыбко попросил приобщить к делу объяснения челябинского экс-губернатора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цыбко попросил приобщить к делу объяснения челябинского экс-губернатора 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЧЕЛЯБИНСК, 10 апр — РИА Новости. Бывший сенатор Константин Цыбко, осужденный к 9 годам колонии и подавший апелляцию, во вторник в Челябинском облсуде закончил выступление в прениях и подал суду ходатайство о приобщении к делу объяснений бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, сообщила РИА Новости официальный представитель облсуда Евгения Нациевская.
Суд города Озерска Челябинской области 3 августа 2017 года приговорил Цыбко к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 70 миллионов рублей. Экс-сенатор, который был признан виновным в двух эпизодах получения взятки на сумму 21 миллион рублей вместо инкриминируемых 27,5 миллиона рублей, подал апелляцию. В конце октября Челябинский облсуд начал рассмотрение апелляционной жалобы, экс-сенатор участвует в заседаниях по видеосвязи.
"Сегодня в судебном заседании Цыбко закончил выступление в судебных прениях. После этого он сам и его защитники заявили суду ряд ходатайств. Одно из них — о возобновлении судебного следствия и приобщении к материалам дела письменных объяснений Михаила Юревича (бывший губернатор Челябинской области), полученных адвокатом в Лондоне 26 февраля 2018 года", — сказала собеседница агентства.
Нациевская уточнила, что в суде содержание этих пояснений не оглашалось.
Кроме того, также было заявлено ходатайство об отводе государственного обвинителя Галины Чеблаковой, сказала она. В удовлетворении ходатайства об отводе суд отказал, пояснила Нациевская, отметив, что решение по первому ходатайству суд примет на следующем заседании, которое состоится 11 апреля в 10.00 (08.00 мск).
РИА Новости: последние новости
В Подмосковье возбудили дело после обнаружения трех тел на участке Присяжные удалились для обсуждения вердикта "приморским партизанам" ФСБ предотвратила теракт в саратовском торговом центре
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай пошел на уступки США в торговой войне337
Эрдоган раскритиковал Лаврова85
Меркель анонсировала встречу без России357
В Москве объявили штормовое предупреждение
Путин рассказал о разработке уникального оружия214
Видео
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение