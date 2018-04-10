Суд нашел нарушения в деле о взрыве дома на проспекте Университетском

Дело о взрыве бытового газа в доме на проспекте Университетском, 60 возвращается в прокуратуру . По мнению Волгоградского областного суда, нарушены права потерпевших в трагедии.

— Суд Советского района Волгограда вернул дело в прокуратуру для устранения серьезных нарушений уголовно-процессуального закона, — рассказали в пресс-службе Волгоградского областного суда. — В ходе расследования были нарушены права потерпевших. К ним относится право узнать об окончании следствия, познакомиться с материалами дела и подать заявление в дополнение к уголовному делу.

Попытка областной прокуратуры оспорить решение Советского суда закончилась неудачей. Пресс-служба надзорного органа предложила узнать подробности дела в суде.

Предприниматели Юрий и Юраслав Бабяновы и рабочий Владимир Лексункин , решившись на незаконную врезку в водопровод, спровоцировали взрыв бытового газа в доме на проспекте Университетском, 60.

— Не оформив проектную документацию и не получив ордер на земляные работы, коммерсанты нашли частника, который согласился сделать прокол без лишнего шума, — рассказывают в пресс-службе областного суда. — В результате взрыва один из подъездов дома сложился, как карточный домик. При разборе завалов спасатели нашли тела трех погибших женщин. Жертвами трагедии стали 86-летняя и 72-летняя пенсионерки. В списке погибших оказалась и 27-летняя жительница дома. Спустя сутки в больнице умер молодой сотрудник «Горгаза». Еще восемь волгоградцев получили травмы.

После обследования дома строители-эксперты решили, что он подлежит сносу. Хозяевам квартир вручили жилищные сертификаты. Уже к середине осени на обнесенной забором территории не осталось и следа от многоэтажного дома.