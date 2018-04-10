Четверых приморцев осудили за кражу алкоголя и шоколада из магазинов

Один из них осужден и за грабёж.

Приговором Находкинского городского суда четыре местных жителей признаны виновными в совершении краж (ст. 158 УК РФ). Один из них, кроме этого, осужден за грабеж (ст. 161 УК РФ).

Как установлено в судебном заседании, хищение чужого имущества происходило в период с июля по сентябрь 2017 г. в сети магазинов «Винлаб» и «Реми». Объектами посягательств становились алкогольные напитки и шоколад.

Во всех случаях схема хищения была однотипна: находясь в помещении магазина и убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, злоумышленники незаметно забирали с витрины шоколад или алкогольные напитки, которые прятали в сумки. После этого они скрывались с места преступления и распоряжались похищенным по своему усмотрению.

Общий ущерб от таких действий составил порядка 16 тыс. рублей.

Кроме этого, один из фигурантов также признан виновным в грабеже. Так, в очередной раз, когда он спрятал алкоголь и собирался с похищенным покинуть помещение, его действия пытался пресечь сотрудник магазина. Понимая, что незаконные деяния стали очевидными и заметными для окружающих, мужчина продолжил свой умысел и скрылся с места преступления с похищенным алкоголем.

В зависимости от роли каждого в содеянном, суд назначил трем фигурантам, признанным виновными только в краже, от 1 года 6 меяс. до 2 лет 6 мес. лишения свободы условно с испытательным сроком.