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Четверых приморцев осудили за кражу алкоголя и шоколада из магазинов
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Четверых приморцев осудили за кражу алкоголя и шоколада из магазинов 

Prim.News 53 минуты назад
Один из них осужден и за грабёж.
Приговором Находкинского городского суда четыре местных жителей признаны виновными в совершении краж (ст. 158 УК РФ). Один из них, кроме этого, осужден за грабеж (ст. 161 УК РФ).
Как установлено в судебном заседании, хищение чужого имущества происходило в период с июля по сентябрь 2017 г. в сети магазинов «Винлаб» и «Реми». Объектами посягательств становились алкогольные напитки и шоколад.
Во всех случаях схема хищения была однотипна: находясь в помещении магазина и убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, злоумышленники незаметно забирали с витрины шоколад или алкогольные напитки, которые прятали в сумки. После этого они скрывались с места преступления и распоряжались похищенным по своему усмотрению.
Общий ущерб от таких действий составил порядка 16 тыс. рублей.
Кроме этого, один из фигурантов также признан виновным в грабеже. Так, в очередной раз, когда он спрятал алкоголь и собирался с похищенным покинуть помещение, его действия пытался пресечь сотрудник магазина. Понимая, что незаконные деяния стали очевидными и заметными для окружающих, мужчина продолжил свой умысел и скрылся с места преступления с похищенным алкоголем.
В зависимости от роли каждого в содеянном, суд назначил трем фигурантам, признанным виновными только в краже, от 1 года 6 меяс. до 2 лет 6 мес. лишения свободы условно с испытательным сроком.
Их соучастнику, который помимо тайных хищений осужден за грабеж, с учетом рецидива преступлений, назначено 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
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