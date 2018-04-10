Инвалида из Лодейного Поля задержали за убийство знакомого

Посиделки с алкоголем в Лодейном Поле закончились ссорой и дракой, в которой удары наносил лишь один человек. Теперь агрессивный мужчина, у которого есть инвалидность, пойдёт под суд за убийство.

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, в разгар дня 9 апреля в квартире дома по улице Гагарина было найдено бездыханное тело 35-летнего мужчины с травмами головы. Правоохранители оперативно возбудили уголовное дело и задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался знакомый жертвы, который имеет инвалидность.

По предварительным данным, убийство произошло вечером 8 апреля на фоне ожесточённого спора и вспыхнувшего конфликта. Всё началось со спиртного, после чего продолжилось ссорой с криками. Подозреваемый, желая доказать свою правоту, до смерти забил своего знакомого руками и ногами.

Подозреваемый задержан, в его отношении выбирается мера пресечения на время следствия.