Попытка отобрать телефон закончилась для нижегородца смертью

52-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве человека в Зеленом городе. Подозреваемый сознался в содеянном и сообщил следователям, что совершил преступление из-за того, что у него хотели отобрать телефон, сообщает СУ СК России по Нижегородской области

Днем 8 апреля в квартире дома в Зеленом городе Нижнего Новгорода пьяный подозреваемый, вооружившись ножом, нанес 37-летнему мужчине удар в область шеи, а 41-летнему — в грудь. Последний от полученного ранения скончался, второго потерпевшего удалось спасти врачам.

В ходе допроса мужчина объяснил следователями, что потерпевшие якобы пытались забрать принадлежащий ему телефон. Не желая его отдавать, он и совершил преступление.

Подозреваемый — житель Мурманской области , приехал в Нижний Новгород на заработки.

Напомним, жительницу Дзержинска посадят на шесть лет за убийство мужа.