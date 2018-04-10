Попытка отобрать телефон закончилась для нижегородца смертью 

52-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве человека в Зеленом городе. Подозреваемый сознался в содеянном и сообщил следователям, что совершил преступление из-за того, что у него хотели отобрать телефон, сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
Днем 8 апреля в квартире дома в Зеленом городе Нижнего Новгорода пьяный подозреваемый, вооружившись ножом, нанес 37-летнему мужчине удар в область шеи, а 41-летнему — в грудь. Последний от полученного ранения скончался, второго потерпевшего удалось спасти врачам.
В ходе допроса мужчина объяснил следователями, что потерпевшие якобы пытались забрать принадлежащий ему телефон. Не желая его отдавать, он и совершил преступление.
Подозреваемый — житель Мурманской области, приехал в Нижний Новгород на заработки.
Напомним, жительницу Дзержинска посадят на шесть лет за убийство мужа.