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Попытка отобрать телефон закончилась для нижегородца смертью
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Попытка отобрать телефон закончилась для нижегородца смертью 

Vgoroden.ru 51 минуту назад
Фото: Vgoroden.ru
52-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве человека в Зеленом городе. Подозреваемый сознался в содеянном и сообщил следователям, что совершил преступление из-за того, что у него хотели отобрать телефон, сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
Днем 8 апреля в квартире дома в Зеленом городе Нижнего Новгорода пьяный подозреваемый, вооружившись ножом, нанес 37-летнему мужчине удар в область шеи, а 41-летнему — в грудь. Последний от полученного ранения скончался, второго потерпевшего удалось спасти врачам.
В ходе допроса мужчина объяснил следователями, что потерпевшие якобы пытались забрать принадлежащий ему телефон. Не желая его отдавать, он и совершил преступление.
Подозреваемый — житель Мурманской области, приехал в Нижний Новгород на заработки.
Напомним, жительницу Дзержинска посадят на шесть лет за убийство мужа.
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