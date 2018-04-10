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Мужчину в Москве обвинили в домогательствах к внучке своей супруги
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Мужчину в Москве обвинили в домогательствах к внучке своей супруги 

РИАМО 59 минут назад
Фото: РИАМО
Уголовное дело возбудили в Москве в отношении мужчины, совершившего преступления против половой неприкосновенности малолетней, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)», — сказала Иванова.
По версии следствия, в период с марта 2010 по ноябрь 2017 года, мужчина совершал в отношении внучки своей супруги действия сексуального характера.
С заявлением в правоохранительные органы обратился отец ребенка, после чего следователи столичного Главного следственного управления СК России незамедлительно возбудили уголовное дело.
«В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с ограничением свободы. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнила Иванова.
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