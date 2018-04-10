Порошенко помиловал женщину, отсидевшую в тюрьме 20 лет 

Об этом сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний.
На момент освобождения Любовь Кушинская отбыла в местах лишения свободы более 20 лет. Она стала первой женщиной на Украине, которую помиловал президент.
Кушинская отбывала наказание в секторе среднего уровня безопасности учреждения, в котором содержатся осужденные к пожизненному лишению свободы.
Львовская предпринимательница Кушинская, занимавшаяся риелторским бизнесом, была задержана в декабре 1997 года. Следователи инкриминировали ей убийство врача Ореста Циньковского и его зятя Ярослава Дрожджаля. Причиной преступления стала квартира, которую Кушинской поручили продать, а она решила присвоить.
Кушинская никогда не признавала свою вину и заявляла, что ее подставили высокопоставленные работники правоохранительных органов, чтобы не отдавать ей долг в несколько сотен тысяч долларов.