Ещё
Порошенко помиловал женщину, отсидевшую в тюрьме 20 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко помиловал женщину, отсидевшую в тюрьме 20 лет 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний.
На момент освобождения Любовь Кушинская отбыла в местах лишения свободы более 20 лет. Она стала первой женщиной на Украине, которую помиловал президент.
Кушинская отбывала наказание в секторе среднего уровня безопасности учреждения, в котором содержатся осужденные к пожизненному лишению свободы.
Львовская предпринимательница Кушинская, занимавшаяся риелторским бизнесом, была задержана в декабре 1997 года. Следователи инкриминировали ей убийство врача Ореста Циньковского и его зятя Ярослава Дрожджаля. Причиной преступления стала квартира, которую Кушинской поручили продать, а она решила присвоить.
Кушинская никогда не признавала свою вину и заявляла, что ее подставили высокопоставленные работники правоохранительных органов, чтобы не отдавать ей долг в несколько сотен тысяч долларов.
Украина.ру: последние новости
Суд продлил арест Шепелева на 2 месяца На Украине задержали гражданина России Руслан Бортник: ГПУ «хоронит» дело Бубенчика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России369
Найден позитив от ослабления рубля143
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег139
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля186
Исчезло самое популярное в мире видео7
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
03:12
Завершена отделка станции метро «Очаково»
Новости Москвы
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение