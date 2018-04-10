Порошенко помиловал женщину, отсидевшую в тюрьме 20 лет

Об этом сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний.

На момент освобождения Любовь Кушинская отбыла в местах лишения свободы более 20 лет. Она стала первой женщиной на Украине , которую помиловал президент.

Кушинская отбывала наказание в секторе среднего уровня безопасности учреждения, в котором содержатся осужденные к пожизненному лишению свободы.

Львовская предпринимательница Кушинская, занимавшаяся риелторским бизнесом, была задержана в декабре 1997 года. Следователи инкриминировали ей убийство врача Ореста Циньковского и его зятя Ярослава Дрожджаля. Причиной преступления стала квартира, которую Кушинской поручили продать, а она решила присвоить.