В Тольятти доцент университета задержан при получении взятки

Дело возбуждено по собранным сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по Тольятти материалам, из которых следует, что в марте 2018 года 70-летний мужчина, являясь доцентом кафедры вуза, получил взятку 12 тысяч рублей за проставление положительных оценок экзамена без фактической его сдачи четырем студентам. Злоумышленник был задержан на месте происшествия сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. С него взята подписка о невыезде, сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина.

Расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.