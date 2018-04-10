Ещё
В Орле бдительные граждане помогли полицейским раскрыть преступление
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Орле бдительные граждане помогли полицейским раскрыть преступление 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники одной из городской аптек узнали злоумышленницу, причастную к совершению противоправного деяния.
В ОП №2 (по Заводскому району) УМВД России по городу Орлу обратилась местная жительница. Женщина рассказала полицейским, что в одной из аптек у окошка кассы забыла свой кошелек. Через короткое время она вернулась за ним, однако бумажника уже не было. Сумма ущерба составила 23 тысячи рублей.
По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ отделом по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП №2 (по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу возбуждено уголовное дело.
Установить личность злоумышленницы сотрудникам органов внутренних дел помогли фармацевты. Когда подозреваемая снова пришла в аптеку, ее работники незамедлительно позвонили в полицию.
Выяснилось, что к краже причастна жительница Заводского района города Орла 1970 года рождения. Свою вину гражданка признала. Она пояснила, что заметила кошелек и похитила его. Находившиеся в нем денежные средства женщина потратила по собственному усмотрению, а сам бумажник выбросила. Также гражданка выразила желание возместить потерпевшей материальный ущерб.
В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В одном из музеев Якутии сотрудники полиции раскрыли схему хищения около 40 млн рублей Сотрудники МВД Татарстана задержали подозреваемых в серии налетов на банкоматы На Ставрополье окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении участников преступной группы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России369
Найден позитив от ослабления рубля143
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег139
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля186
Исчезло самое популярное в мире видео7
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
03:12
Завершена отделка станции метро «Очаково»
Новости Москвы
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение