В Орле бдительные граждане помогли полицейским раскрыть преступление

Сотрудники одной из городской аптек узнали злоумышленницу, причастную к совершению противоправного деяния.

В ОП №2 (по Заводскому району) УМВД России по городу Орлу обратилась местная жительница. Женщина рассказала полицейским, что в одной из аптек у окошка кассы забыла свой кошелек. Через короткое время она вернулась за ним, однако бумажника уже не было. Сумма ущерба составила 23 тысячи рублей.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ отделом по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП №2 (по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу возбуждено уголовное дело.

Установить личность злоумышленницы сотрудникам органов внутренних дел помогли фармацевты. Когда подозреваемая снова пришла в аптеку, ее работники незамедлительно позвонили в полицию.

Выяснилось, что к краже причастна жительница Заводского района города Орла 1970 года рождения. Свою вину гражданка признала. Она пояснила, что заметила кошелек и похитила его. Находившиеся в нем денежные средства женщина потратила по собственному усмотрению, а сам бумажник выбросила. Также гражданка выразила желание возместить потерпевшей материальный ущерб.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.