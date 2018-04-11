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В Ярославле осудили мужчину, который до смерти избил свою сожительницу
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В Ярославле осудили мужчину, который до смерти избил свою сожительницу 

АиФ 58 минут назад
Фото: АиФ
Инцидент произошел в конце декабря прошлого года. Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Дзержинского района, в течение двух дней мужчина вместе со своей сожительницей были в гостях и распивали алкоголь в гостях своего знакомого. Между ними постоянно возникали конфликты. В ходе новой ссоры мужчина сильно избил свою сожительницу. После он вместе с приятелем продолжил застолье.
Утром они поняли, что женщина скончалась от полученных травм. По решению суда мужчина проведет в колонии строгого режима 7,5 лет.
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