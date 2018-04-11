В Ярославле осудили мужчину, который до смерти избил свою сожительницу

Инцидент произошел в конце декабря прошлого года. Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Дзержинского района, в течение двух дней мужчина вместе со своей сожительницей были в гостях и распивали алкоголь в гостях своего знакомого. Между ними постоянно возникали конфликты. В ходе новой ссоры мужчина сильно избил свою сожительницу. После он вместе с приятелем продолжил застолье.