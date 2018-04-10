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Краснодарские полицейские торговали амфетамином ради повышения раскрываемости
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Краснодарские полицейские торговали амфетамином ради повышения раскрываемости 

Новая Кубань 1 час назад
Краснодар. 10 апреля — Новая Кубань. СУ СК РФ по КК сообщает о звершении расследования уголовного дела в отношении троих теперь уже бывших сотрудников полиции: двух оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков и старшего участкового уполномоченного полиции по Карасунскому округу УМВД России по Краснодарскому краю.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что по итогам проведения служебной проверки они были уволены из органов по отрицательным мотивам.
События разворачивались с марта по апрель 2017 года. Тогда ещё действующие сотрудники вступили в преступный сговор. Они решили улучшить показатели раскрываемости. Сотрудники подыскали подходящего гражданина, вручили ему партию амфетамина и дали указание продавать наркозависимым, склоняя таким образом к хранению и употреблению.
Однако наркоторговец оказался ненадежным и сообщил о деятельности полицейских в уполномоченные органы. В итоге была проведена оперативная разработка. Полицейские были задержаны сотрудниками управления ФСБ России по краю и ОРЧ СБ ГУ МВД РФ по краю.
Обвиняемым инкриминируют превышение должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ) и незаконный сбыт психотропного вещества в крупном размере (п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ). Действовали они из корыстных целей.
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