Краснодарские полицейские торговали амфетамином ради повышения раскрываемости

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что по итогам проведения служебной проверки они были уволены из органов по отрицательным мотивам.

События разворачивались с марта по апрель 2017 года. Тогда ещё действующие сотрудники вступили в преступный сговор. Они решили улучшить показатели раскрываемости. Сотрудники подыскали подходящего гражданина, вручили ему партию амфетамина и дали указание продавать наркозависимым, склоняя таким образом к хранению и употреблению.

Однако наркоторговец оказался ненадежным и сообщил о деятельности полицейских в уполномоченные органы. В итоге была проведена оперативная разработка. Полицейские были задержаны сотрудниками управления ФСБ России по краю и ОРЧ СБ ГУ МВД РФ по краю.

Обвиняемым инкриминируют превышение должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ) и незаконный сбыт психотропного вещества в крупном размере (п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ). Действовали они из корыстных целей.