На Верхних Полях полицейские задержали подозреваемого в хранении и распространении наркотиков

Попытку распространения наркотиков пресекли полицейские ЮВАО. В квартире на Белореченской они обнаружили порядка 1700 г героина. На Верхних Полях подозреваемый был задержан.

— В полицию обратилась 34-летняя москвичка. Женщина рассказала, что сдает в аренду приезжему из ближнего зарубежья комнату в своей квартире в одном из жилых домов на Белореченской улице. Неделю мужчина не возвращался в квартиру и не выходил на связь. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов в комнате, которую занимал приезжий, обнаружили и изъяли весы, а также пакеты с порошкообразным веществом неизвестного происхождения, — уточнил источник в УВД ЮВАО.

Согласно результатам исследования, изъятое является наркотическим средством — героином, общей массой 1670 граммов. Установлено, что наркотики принадлежат 28-летнему мужчине, который снимал комнату. Подозреваемого задержали на улице Верхние Поля. В момент задержания при нем были наркотики массой 60 граммов. (то)