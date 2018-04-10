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На Верхних Полях полицейские задержали подозреваемого в хранении и распространении наркотиков
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На Верхних Полях полицейские задержали подозреваемого в хранении и распространении наркотиков 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Марьинский вестник
Попытку распространения наркотиков пресекли полицейские ЮВАО. В квартире на Белореченской они обнаружили порядка 1700 г героина. На Верхних Полях подозреваемый был задержан.
— В полицию обратилась 34-летняя москвичка. Женщина рассказала, что сдает в аренду приезжему из ближнего зарубежья комнату в своей квартире в одном из жилых домов на Белореченской улице. Неделю мужчина не возвращался в квартиру и не выходил на связь. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов в комнате, которую занимал приезжий, обнаружили и изъяли весы, а также пакеты с порошкообразным веществом неизвестного происхождения, — уточнил источник в УВД ЮВАО.
Согласно результатам исследования, изъятое является наркотическим средством — героином, общей массой 1670 граммов. Установлено, что наркотики принадлежат 28-летнему мужчине, который снимал комнату. Подозреваемого задержали на улице Верхние Поля. В момент задержания при нем были наркотики массой 60 граммов. (то)
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