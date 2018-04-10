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Жительница Нефтеюганского района Югры понесет наказание за растрату вверенного имущества
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Жительница Нефтеюганского района Югры понесет наказание за растрату вверенного имущества 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В декабре прошлого года в ОМВД России по Нефтеюганскому району обратился представитель магазина электроники, расположенного в городском поселении Пойковский, с просьбой привлечь к ответственности неустановленное лицо, совершившее хищение нескольких сотовых телефонов.
Сотрудниками уголовного розыска была установлена подозреваемая. Ей оказалась работница данного магазина 1999 года рождения.
Следователь выяснил, что девушка, работая в должности продавца, реализовала несколько дорогостоящих смартфонов, не пробивая товар в кассе, а вырученные денежные средства оставляла себе. В один из дней подозреваемая решила преподнести дорогой подарок на день рождения своему приятелю. Она выбрала сотовый телефон в магазине и забрала его не расплатившись. Спустя какое-то время работнице понадобился гаджет в личное пользование. Для себя она взяла смартфон так же с вверенных ей витрин.
Подозреваемая пояснила, что испытывала финансовые трудности. По словам юной пойковчанки, ей не хватало жалования, чтобы оплатить учебу в колледже. В общей сложности злоумышленница по собственному усмотрению распорядилась двадцатью смартфонами на общую сумму более 250 000 рублей.
В отношении девушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ — присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до шести лет.
В настоящее время злоумышленнице предъявлено обвинение. Материалы дела направлены в суд.
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