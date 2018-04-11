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Дело о хищении 37 млрд руб у вкладчиков девяти банков направили в суд в Москве
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Дело о хищении 37 млрд руб у вкладчиков девяти банков направили в суд в Москве 

РИАМО 15 минут назад
Фото: РИАМО
Восемь участников преступного сообщества в Москве пойдут под суд за хищение 37 миллиардов рублей у вкладчиков девяти банков, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по столице.
«Следственными органами ГСУ Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 55 летнего Магомеда Мухиева и семерых соучастников преступного сообщества. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Тринадцать соучастников находятся в федеральном и международном розыске», — говорится в сообщении.
В зависимости от роли каждого подсудимые обвиняются в организации преступного сообщества с использованием своего служебного положения и участии в нем, мошенничестве в особо крупном размере и растрате.
По версии следствия, Мухиев совместно с соучастниками организовали преступное сообщество, которому в 2014-2015 годах были подконтрольны девять банков в Москве — КБ «Лада-Кредит», Анталбанк, НСТ-Банк, КБ «Доверие, равноправие и сотрудничество», КБ «Межрегионбанк», Региональный банк сбережений, Банк «Содружество», Гринфилдбанк и Банк «Максимум». Банки проводили агрессивную политику по привлечению средств граждан во вклады под завышенные проценты и впоследствии похищали их. Ущерб от деятельности преступного сообщества составил более 37 миллиардов рублей.
Кроме того, следствием во взаимодействии с оперативными службами и Росфинмониторингом установлено имущество, в том числе находящееся за пределами Российской Федерации, а именно недвижимость, транспортные средства, предметы роскоши, яхта, полученные обвиняемыми в результате совершения преступлений, на которое наложен арест в целях дальнейшего удовлетворения исковых требований гражданского истца. Общая стоимость арестованного имущества превышает 1 миллиард рублей.
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