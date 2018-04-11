Дело о хищении 37 млрд руб у вкладчиков девяти банков направили в суд в Москве

Восемь участников преступного сообщества в Москве пойдут под суд за хищение 37 миллиардов рублей у вкладчиков девяти банков, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по столице.

«Следственными органами ГСУ Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 55 летнего Магомеда Мухиева и семерых соучастников преступного сообщества. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Тринадцать соучастников находятся в федеральном и международном розыске», — говорится в сообщении.

В зависимости от роли каждого подсудимые обвиняются в организации преступного сообщества с использованием своего служебного положения и участии в нем, мошенничестве в особо крупном размере и растрате.