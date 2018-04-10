Житель Мурманской области устроил резню в Нижнем Новгороде

52-летний мужчина подозревается в убийстве и покушении на убийство двух лиц в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР

Преступление совершено 8 апреля в квартире дома в курортном поселке Зеленый город. Пьяный злоумышленник ударил ножом в шею 37-летнего мужчину, а 41-летнего — в грудь. Последний потерпевший скончался.

Подозреваемый заявил, что мужчины попытались отобрать у него мобильник и он вынужден был защищаться. Он — житель Мурманской области , приехал в наш регион на заработки.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что рабочего, устроившего резню на ГАЗе, признали невменяемым.

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