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Житель Мурманской области устроил резню в Нижнем Новгороде
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Житель Мурманской области устроил резню в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
52-летний мужчина подозревается в убийстве и покушении на убийство двух лиц в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Преступление совершено 8 апреля в квартире дома в курортном поселке Зеленый город. Пьяный злоумышленник ударил ножом в шею 37-летнего мужчину, а 41-летнего — в грудь. Последний потерпевший скончался.
Подозреваемый заявил, что мужчины попытались отобрать у него мобильник и он вынужден был защищаться. Он — житель Мурманской области, приехал в наш регион на заработки.
Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что рабочего, устроившего резню на ГАЗе, признали невменяемым.
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