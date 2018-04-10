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Двоих челябинцев поймали во время хищения топлива из нефтепровода
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Двоих челябинцев поймали во время хищения топлива из нефтепровода 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Челябинцев, воровавших нефть из магистрального продуктопровода, задержали в Сосновском районе, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.
40-летний и 51-летний южноуральцы приехали к нефтепроводу на машине, в кузове которой была спрятана цистерна для сырья. Возбуждены уголовные дела о краже и покушении на кражу. Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.
«Решением суда одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — пояснили в полиции.
Напомним, ранее группу южноуральцев обвинили в крупном хищении нефти, общую стоимость украденного сырья оценили в 60 миллионов рублей.
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