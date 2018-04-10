Двоих челябинцев поймали во время хищения топлива из нефтепровода

Челябинцев, воровавших нефть из магистрального продуктопровода, задержали в Сосновском районе, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

40-летний и 51-летний южноуральцы приехали к нефтепроводу на машине, в кузове которой была спрятана цистерна для сырья. Возбуждены уголовные дела о краже и покушении на кражу. Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.

«Решением суда одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — пояснили в полиции.

Напомним, ранее группу южноуральцев обвинили в крупном хищении нефти, общую стоимость украденного сырья оценили в 60 миллионов рублей.