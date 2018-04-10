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В Башкирии женщина, уйдя от мужчины, взяла плату за пять дней сожительства
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В Башкирии женщина, уйдя от мужчины, взяла плату за пять дней сожительства 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Прожив с мужчиной пять дней, 33-летняя жительница Дюртюлинского района ушла от него, взяв в качестве платы его планшет. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.
В Отдел МВД России по Дюртюлинскому району поступило сообщение от 40-летнего местного жителя, который на днях обнаружил пропажу своего планшета стоимостью около 4000 рублей.
Участковые выяснили, что почти неделю он сожительствовал с 33-летней женщиной. Несколько дней назад она ушла. Полицейские её разыскали в день заявления о пропаже планшета. Женщина призналась в совершении кражи. Планшет полицейские изъяли и в ближайшее время вернут законному владельцу.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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