В Башкирии женщина, уйдя от мужчины, взяла плату за пять дней сожительства

Прожив с мужчиной пять дней, 33-летняя жительница Дюртюлинского района ушла от него, взяв в качестве платы его планшет. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.

В Отдел МВД России по Дюртюлинскому району поступило сообщение от 40-летнего местного жителя, который на днях обнаружил пропажу своего планшета стоимостью около 4000 рублей.

Участковые выяснили, что почти неделю он сожительствовал с 33-летней женщиной. Несколько дней назад она ушла. Полицейские её разыскали в день заявления о пропаже планшета. Женщина призналась в совершении кражи. Планшет полицейские изъяли и в ближайшее время вернут законному владельцу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.