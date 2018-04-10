В Воронежской области семейная пара жестоко расправилась со старушкой из-за 17 тысяч рублей

Убийц пенсионерки осудили и отправили в тюрьму. Семейная пара из Бутурлиновского района с особой жестокостью убила 78-летнюю соседку за 17 тысяч рублей. На теле жертвы 17 ножевых ранений, ещё семь ударов нанесли тупым предметом. Воронежский областной суд сегодня вынес приговор по этому громкому делу. Обвиняемые Алексей Секиров и Наталья Чеботарева рассказали, что на убийство пошли из-за отчаяния. Деньги нужны были для того, чтобы выкупить арестованный за пьяную езду автомобиль со штраф-стоянки. Без машины эти люди лишались единственного средства заработка — продажи на трассе сгущенки. Алексей Секиров вместе с гражданской женой Натальей Чеботаревой одолжили у женщины четыре тысячи рублей — якобы на оплату коммуналки. Обвиняемые увидели, что хранит пенсионерка свои сбережения в шкатулке. И тогда, по версии следствия, возник план — напасть на соседку и отобрать деньги — любой ценой.

Первое ножевое ранение нанесла Наталья. Мужчина в этот момент стоял на страже. Услышав крики, побежал помогать своей подруге. Пенсионерку убивали с особой жестокостью. От многочисленных травм в область шеи, живота, сердца и предплечья она скончалась. Забрав деньги, обвиняемые скрылись. Вину свою они признали, явились с повинной. Потерпевшим — детям убитой — выплатили материальный и моральный ущерб. И вот приговор: Наталье Чеботаревой — 14 лет лишения свободы. Алексею Секирову суд дал больший срок — 17 лет лишения свободы. — Я считаю, приговор суда слишком суровым. Предполагаю, что суд в неполной мере учёл все смягчающие обстоятельства, которые установлены материалами дела. И, конечно, мы будем обжаловать приговор в апелляционном порядке, — заявил в беседе с «Вести-Воронеж» адвокат обвиняемых Сергей Роньшин.