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Мужчину задержали в Подмосковье по подозрению в избиении женщины до смерти после распития спиртного
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Мужчину задержали в Подмосковье по подозрению в избиении женщины до смерти после распития спиртного 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
В Дубне задержан подозреваемый в избиении женщины до смерти, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.
«Задержан 45-летний мужчина, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть 63-летней местной жительнице. По ходатайству следствия судом будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала О. Врадий.
По предварительным данным, 7 апреля в одной из квартир в Дубне мужчина во время распития спиртных напитков в ходе ссоры нанес женщине множественные удары ногами и руками по телу и голове. От полученных травм она скончалась на месте.
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