Мужчину задержали в Подмосковье по подозрению в избиении женщины до смерти после распития спиртного

«Задержан 45-летний мужчина, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть 63-летней местной жительнице. По ходатайству следствия судом будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала О. Врадий.

По предварительным данным, 7 апреля в одной из квартир в Дубне мужчина во время распития спиртных напитков в ходе ссоры нанес женщине множественные удары ногами и руками по телу и голове. От полученных травм она скончалась на месте.