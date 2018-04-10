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Приморец на почве ревности зарезал своего приятеля и получил за это девять лет тюрьмы
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Приморец на почве ревности зарезал своего приятеля и получил за это девять лет тюрьмы 

Prim.News 1 час назад
Все произошло в Хорольском районе.
Хорольским районным судом вынесен приговор местному жителю, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).
Как установлено в судебном заседании, преступление совершено по месту жительства фигуранта в пгт. Ярославский в ходе ссоры, возникшей с на почве ревности. Так, находясь в состоянии алкогольного опьянения, испытывая неприязнь к своему приятелю, который проявлял знаки внимания к его сожительнице, он умышленно нанес ему удар ножом в область грудной клетки и убил его.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В настоящее время приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
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