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Сразу трое полицейских уволены за сбыт наркотиков в крупном размере
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Сразу трое полицейских уволены за сбыт наркотиков в крупном размере 

АиФ — Юг 54 минуты назад
Фото: АиФ – Юг
По версии следствия, трое полицейских 27 и 28 апреля 2017 года находились в санатории «Виктория» поселка Пригородного Краснодара, где передали неоднократно судимому мужчине амфетамин массой 3,13 граммов. По плану полицейских он должен был подбросить наркотики другим лицам с целью совершения провокаций. Тем самым стражи порядка хотели улучшить показатели по выявлению и пресечению преступлений в этой категории. А за увод от уголовной ответственности лица, в отношении которого была бы совершена провокация, в качестве вознаграждения собирались требовать деньги.
Но противоправные действия полицейских пресекла собственная служба безопасности ГУ МВД России по краю в рамках проведённых оперативных мероприятий «проверочная закупка» и «прослушивание телефонных переговоров». Все трое уволены из органов МВД по порочащим основаниям.
Один из бывших сотрудников полиции арестован, двое другим находятся под домашним арестом.
Уголовное дело направлено в суд Краснодара, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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