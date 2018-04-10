Сразу трое полицейских уволены за сбыт наркотиков в крупном размере

По версии следствия, трое полицейских 27 и 28 апреля 2017 года находились в санатории «Виктория» поселка Пригородного Краснодара , где передали неоднократно судимому мужчине амфетамин массой 3,13 граммов. По плану полицейских он должен был подбросить наркотики другим лицам с целью совершения провокаций. Тем самым стражи порядка хотели улучшить показатели по выявлению и пресечению преступлений в этой категории. А за увод от уголовной ответственности лица, в отношении которого была бы совершена провокация, в качестве вознаграждения собирались требовать деньги.

Но противоправные действия полицейских пресекла собственная служба безопасности ГУ МВД России по краю в рамках проведённых оперативных мероприятий «проверочная закупка» и «прослушивание телефонных переговоров». Все трое уволены из органов МВД по порочащим основаниям.

Один из бывших сотрудников полиции арестован, двое другим находятся под домашним арестом.