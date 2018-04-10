Мужчина не довез до Санкт-Петербурга 36 килограммов кокаина

По версии следствия, житель Санкт-Петербурга полтора года назад организовал канал поставки кокаина. К делу он привлек 30-летнего приятеля, который на легковом автомобиле с тайником должен был приехать Новороссийск , получить наркотик и, поместив его в тайник, доставить заказчику.

Но силовики на выезде из Новороссийска наркокурьера задержали. У него было изъято 36 кг кокаина.