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Мужчина не довез до Санкт-Петербурга 36 килограммов кокаина
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Мужчина не довез до Санкт-Петербурга 36 килограммов кокаина 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
По версии следствия, житель Санкт-Петербурга полтора года назад организовал канал поставки кокаина. К делу он привлек 30-летнего приятеля, который на легковом автомобиле с тайником должен был приехать Новороссийск, получить наркотик и, поместив его в тайник, доставить заказчику.
Но силовики на выезде из Новороссийска наркокурьера задержали. У него было изъято 36 кг кокаина.
Прокуратура Краснодарского края направила уголовное дело в суд. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы, сообщает пресс-служба Прокуратуры Краснодарского края.
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