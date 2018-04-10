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Белашко: Количество обысков выросло, а приговоров по делам нет
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Белашко: Количество обысков выросло, а приговоров по делам нет 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
«Количество обысков в Украине увеличилось многократно. Если в 2013 году было всего 2 тысячи санкционированных обысков, то в 2017 году их больше 100 тысяч. И все это не укладывается в канву борьбы с коррупцией, так как нет результатов и реальных приговоров коррупционерам», — сказал директор агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко каналу «112 Украина».
Gо словам эксперта, проблема заключается в том, что правоохранительные органы в Украине «не заточены» на доведение этих дел до суда.
«Суть в том, чтобы неугодных или заказанных людей кошмарить как можно дольше. Это касается не только Надежды Савченко. То же касается и дела депутата от «Радикальной партии» Сергей Рыбалко, которого обвиняли в торговле с террористами и тоже долго кошмарили, но дела закончилось пшиком. Дело Саламатиной о коррупции в НАПК, и дело экс-прокурора Дмитрия Суса о коррупции в Генпрокуратуре, и масса других дел не доведены до суда и ушли в некуда», — сказал эксперт.
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