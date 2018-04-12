Ещё
Бастрыкин поставил на контроль расследование смерти школьницы в Козельске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бастрыкин поставил на контроль расследование смерти школьницы в Козельске 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование гибели козельской школьницы, которая погибла от удара током, дотронувшись до забора, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее региональное СУ СК сообщило, что восьмилетняя девочка, катавшаяся на роликовых коньках, погибла от удара током в Калужской области после того, как дотронулась до металлического забора, находящегося под напряжением.
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России по Калужской области по факту гибели девочки в городе Козельске", — сказала Петренко журналистам.
По данным следствия, вечером 9 апреля девочка каталась на роликах, дотронулась до металлического ограждения и погибла от удара тока. В ходе осмотра места происшествия установлено, что ограждение оборудовано освещением, и часть провода соприкасалась с металлической конструкцией, из-за чего она находилась под напряжением. В СК отмечают, что, по данным местных СМИ, ранее местные жители уже неоднократно сообщали о том, что забор находится под напряжением.
Петренко добавила, что Бастрыкин поручил следователям провести исчерпывающий комплекс следственных действий, установить лиц, ответственных за содержание указанного ограждения, и дать правовую оценку их действиям.
РИА Новости: последние новости
В Башкирии пьяная артистка шапито напала на мужа с ножом Дело завели на мужчину, устроившего дебош на авиарейсе Екатеринбург-Анталья В Новосибирске двое мужчин пойдут под суд за убийство из-за Porsche
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда ждать атаки Трампа359
Российские корабли исчезли с базы Тартус894
Экс-президент США дал разумный совет Трампу42
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля162
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая63
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:18
Молодоженов заковали на свадьбе родственники
Происшествия
03:05
Круизный лайнер разнес причал
Происшествия Общество
00:36
Британия нанесет удар с Кипра
Армия Политика
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:54
Жириновский насмешил Думу
Политика
02:35
Ещё одна космическая держава появилась в мире
Общество Наука
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение