Бастрыкин поставил на контроль расследование смерти школьницы в Козельске

Ранее региональное СУ СК сообщило, что восьмилетняя девочка, катавшаяся на роликовых коньках, погибла от удара током в Калужской области после того, как дотронулась до металлического забора, находящегося под напряжением.

"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России по Калужской области по факту гибели девочки в городе Козельске ", — сказала Петренко журналистам.

По данным следствия, вечером 9 апреля девочка каталась на роликах, дотронулась до металлического ограждения и погибла от удара тока. В ходе осмотра места происшествия установлено, что ограждение оборудовано освещением, и часть провода соприкасалась с металлической конструкцией, из-за чего она находилась под напряжением. В СК отмечают, что, по данным местных СМИ, ранее местные жители уже неоднократно сообщали о том, что забор находится под напряжением.

Петренко добавила, что Бастрыкин поручил следователям провести исчерпывающий комплекс следственных действий, установить лиц, ответственных за содержание указанного ограждения, и дать правовую оценку их действиям.