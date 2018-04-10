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В Испании вынесли приговоры террористам за подготовку нападения в Барселоне
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В Испании вынесли приговоры террористам за подготовку нападения в Барселоне 

РИА Новости 1 час назад
МАДРИД, 10 апр — РИА Новости. Национальный суд Испании вынес приговоры в отношении десяти членов террористической группировки, готовившей нападения в Барселоне.
Трое подсудимых приговорены к 12 годам тюрьмы, семеро — к восьми годам. Суд пришел к выводу, что «члены группировки готовили нападения на такие учреждения как полиция, банки, еврейские организации в Испании и собирались примкнуть к боевикам ИГ*», говорится в постановлении.
Один из членов группировки отправился в Сирию в апреле 2014 года и погиб в Ираке в мае 2015 года. Еще трое были задержаны на болгарско-турецкой границе.
Лидер ячейки Антонио Саэс, работавший в парикмахерской в Барбера-дель-Вальес, предложил совершить теракт на территории Испании — в качестве возможных целей рассматривались парламент Каталонии, железнодорожный вокзал, площадь Испании, комиссариат каталонских правоохранительных органов Mossos d´Esquadra, коммерческий центр и отели. Террористы вели съемку этих объектов, готовя нападения.
Кроме того, Антонио предлагал совершить показательное убийство заложника — надеть на него оранжевый комбинезон, поместить в темную комнату и обезглавить. Видео казни исламисты собирались распространить в социальных сетях. После этого члены группировки, по идее лидера ячейки, должны были отправиться в Сирию.
Террористическая ячейка начала формироваться в начале 2014 года в мечети города Тарраса (провинция Барселона). О ее существовании правоохранительным органам сообщил один из участников подобных встреч. В апреле 2015 года члены группировки были арестованы.
*Террористическая организация, запрещена в РФ
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