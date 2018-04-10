В Уфе экс-директоров нефтебазы и строительной компании судили за мошенничество

Башкирии раскрыли преступный заговор между директорами двух компаний. Руководителям организаций вынесли приговор.

В ходе следствия выяснили, что в 2013 году директор нефтебазы предложил руководителю строительной фирмы похитить деньги из его компании. Между фирмами был заключен договор о якобы масштабных строительных работах на 65 миллионов. Строительная компания по фиктивному договору не получила оплату и обратилась в суд.

— Искусственно был создан долг по сделкам в размере 65 миллионов, что повлекло банкротство предприятия, — пояснили сотрудники республиканской прокуратуры

Оба руководителя компаний отказались признавать свою вину. Руководитель строительной компании получил 6,5 лет «условно» и испытательный срок в четыре года, а зачинщик — бывший директор нефтебазы был приговорен к семи годам «условно» и такому же испытательному сроку.