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В Уфе экс-директоров нефтебазы и строительной компании судили за мошенничество
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В Уфе экс-директоров нефтебазы и строительной компании судили за мошенничество 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Башкирии раскрыли преступный заговор между директорами двух компаний. Руководителям организаций вынесли приговор.
В ходе следствия выяснили, что в 2013 году директор нефтебазы предложил руководителю строительной фирмы похитить деньги из его компании. Между фирмами был заключен договор о якобы масштабных строительных работах на 65 миллионов. Строительная компания по фиктивному договору не получила оплату и обратилась в суд.
— Искусственно был создан долг по сделкам в размере 65 миллионов, что повлекло банкротство предприятия, — пояснили сотрудники республиканской прокуратуры.
Оба руководителя компаний отказались признавать свою вину. Руководитель строительной компании получил 6,5 лет «условно» и испытательный срок в четыре года, а зачинщик — бывший директор нефтебазы был приговорен к семи годам «условно» и такому же испытательному сроку.
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