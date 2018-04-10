В Петербургской мечети подрались двое мужчин

Днем 9 апреля в Мариинскую больницу поступил 70-летний мужчина в тяжелом состоянии с травмами головы и комой III степени, сообщает «Фонтанка»

Врачи борются за жизнь пенсионера, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

В полиции рассказали, что тяжелые травмы мужчина получил в петербургской Соборной мечети на Кронверкском проспекте.

Мусульманин поссорился с неким молодым человеком, который решил избить старика.

Правоохранители оперативно по горячим следам задержали подозреваемого в преступлении — им оказался 20-летний безработный житель города.

По некоторым данным он оказался душевнобольным.