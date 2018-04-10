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В Петербургской мечети подрались двое мужчин
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В Петербургской мечети подрались двое мужчин 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Днем 9 апреля в Мариинскую больницу поступил 70-летний мужчина в тяжелом состоянии с травмами головы и комой III степени, сообщает «Фонтанка».
Врачи борются за жизнь пенсионера, его состояние оценивается как крайне тяжелое.
В полиции рассказали, что тяжелые травмы мужчина получил в петербургской Соборной мечети на Кронверкском проспекте.
Мусульманин поссорился с неким молодым человеком, который решил избить старика.
Правоохранители оперативно по горячим следам задержали подозреваемого в преступлении — им оказался 20-летний безработный житель города.
По некоторым данным он оказался душевнобольным.
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