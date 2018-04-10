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В Карелии мужчину будут судить за покушение на убийство
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В Карелии мужчину будут судить за покушение на убийство 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Потерпевший оказал сопротивление нападавшему и остался в живых.
Следком Карелии завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.
По версии следователей, преступление произошло вечером 13 января в деревне Вилга в Прионежском районе. Обвиняемый выпивал со своим знакомым, а затем напал на него с ножом и несколько раз ударил.
— Мужчина оказал нападавшему сопротивление, в связи с чем он не смог довести своей умысел, направленный на убийство, до конца,
— говорится в сообщении ведомства.
Потерпевшего доставили в больницу, оказали ему медицинскую помощь и он остался жив.
Отмечается, что за подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более 15 лет.
По материалам: ptzgovorit.ru
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