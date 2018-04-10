В Карелии мужчину будут судить за покушение на убийство

Потерпевший оказал сопротивление нападавшему и остался в живых.

Следком Карелии завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

По версии следователей, преступление произошло вечером 13 января в деревне Вилга в Прионежском районе. Обвиняемый выпивал со своим знакомым, а затем напал на него с ножом и несколько раз ударил.

— Мужчина оказал нападавшему сопротивление, в связи с чем он не смог довести своей умысел, направленный на убийство, до конца,

— говорится в сообщении ведомства.

Потерпевшего доставили в больницу, оказали ему медицинскую помощь и он остался жив.

Отмечается, что за подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более 15 лет.