Возбуждено уголовное дело по факту загрязнения Волги в Тольятти

В результате проверки прокуратура установила, что в августе 2017 года у левого берега Волги в Комсомольском районе Тольятти в акватории реки размещали строительные отходы для строительства насыпной дамбы.

Лабораторный анализ отобранных проб показал, что водная акватория засыпана отходами V класса опасности на площади 1950 кв. м. В результате этого водному объекту причинен ущерб в размере 22 млн руб.

Кроме того, нарушена среда обитания водных биологических ресурсов, причинен вред местам нереста рыбы и ее кормовой базе. Ущерб от негативного воздействия составил 66 тыс. руб.

Прокуратура направила материалы проверки для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела. В результате проведения доследственной проверки Тольяттинским ЛОП Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте 29 марта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ по факту загрязнения вод, которое повлекло причинение вреда рыбным запасам.