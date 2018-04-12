Производителя бензина отправили под суд за сброс токсичных веществ в Тольятти

Тольятти суд рассмотрит уголовное дело о загрязнении почвы нефтепродуктами. На скамье — директор местного завода по производству бензина. По версии следствия, он пренебрег правилами обращения с экологически опасными веществами и отходами.

Инцидент произошел еще в 2016 году. Следователи установили, что установка для производства бензина располагалась на улице Новозаводской. Произошла утечка нефтепродуктов. В результате оказалась загрязнена почва.

Концентрация токсичных веществ на участке превысила норму в 20 раз, — рассказали в СУ СК России по Самарской области . — По мнению экспертов, злоумышленник нанес непоправимый ущерб растительному и животному миру на загрязненной территории.

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Тольятти. Нарушителю грозит лишение свободы сроком на 5 лет или серьезный денежный штраф.