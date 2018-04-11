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Жителей просят помочь в розыске убийцы красноармейской школьницы
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Жителей просят помочь в розыске убийцы красноармейской школьницы 

АиФ 59 минут назад
Фото: АиФ
Полиция Саратовской области просит помочь население найти убийцу 12-летней девочки. Как сообщили АиФ-Саратов в главке, тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли в водоеме на улице Революционная Красноармейска 10 апреля. А само убийство произошло 8 апреля, вечером, с 20.00 до 21.00. Как удалось выяснить правоохранителям у погибшей пропал телефон марки «ZTE» — BLADE L5 PLUS» в корпусе серебристо-розового цвета. Составлен и фоторобот предполагаемого преступника. На вид ему 30-35 лет, рост 170 — 180 см, худощавого телосложения. Мужчина, находичшийся в момент пропажи ребенка вблизи места преступления, был одет спортивный костюм темного цвета, толстовку с капюшоном, на лице — ссадины и царапины.
Очевидцев просят сообщить по телефонам:
02, 8— (8452) 74-13-33 в дежурную часть ГУ МВД РФ по Саратовской области
8— (84550) 2-14-45 в дежурную часть Отдела МВД РФ по Красноармейскому району
8 (84550) 2-12-52, 8-999-753-58-35 в ОУР Отдела МВД России по Красноармейскому району
8 (84550) 2-26-33 в Следственный комитет РФ Полицейские гарантируют анонимность и крупное денежное вознаграждение.
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 Ещё 2 источника 
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