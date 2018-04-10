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Белгородская компания заплатит три миллиона за гибель работника
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Белгородская компания заплатит три миллиона за гибель работника 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Белгородская компания «Экотранс» выплатит три миллиона рублей семье погибшего сотрудника. Кроме того, его дочь будет ежемесячно получать 4358 рублей, пока не закончит вуз. Такое решение принял Октябрьский районный суд.
Несчастный случай произошел в августе 2015 года. С погрузчика, которым управлял водитель-стажер, на мужчину упал фрезерный станок. От полученных травм мужчина скончался.
Компания выделила семье погибшего 182 тысячи рублей. За счет этих средств были оплачены похороны и поминальный обед.
Жена и дочь погибшего потребовали выплаты компенсации морального вреда и убытков, связанных со смертью супруга и отца.
На суде представители компании настаивали, что несчастье произошло из-за неосторожности погибшего, который шел рядом с погрузчиком. Однако суд решил, что неосторожность проявил стажер, который переместил погрузчик самовольно. Именно из-за этого упал станок.
Напомним, в марте Белгородский областной суд в апелляционной инстанции вынес приговор бывшему сотруднику ДПС. Его признали виновным в вымогательстве взятки. Изначально мужчину приговорили к условному сроку. Однако апелляционная инстанция ужесточила наказание. В результате подсудимый отправится в колонию.
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