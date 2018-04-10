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Мошенница украла деньги с банковской карты доверчивой муравленчанки
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Мошенница украла деньги с банковской карты доверчивой муравленчанки 

Уральский меридиан 47 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Жительница города Муравленко в Ямало-Ненецком автономном округе опубликовала объявление о продаже квартиры в интернете. В тот же день откликнулся первый покупатель. Верней покупательница. Неизвестная женщина после недолгих расспросов и без предварительного просмотра жилплощади предложила внести залог в 100 тыс. рублей.
Хозяйка квартиры, не раздумывая, согласилась и продиктовала мошеннице номер своей банковской карты. Вскоре после окончания разговора доверчивая собственница узнала, что неизвестные списали 39 тыс. рублей с её счёта.
Тогда муравленчанка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. По факту мошенничества правоохранители возбудили уголовное дело. Следствие продолжается.
«Напоминаем жителям города. Не сообщайте личные данные, номера и пороли банковских карт неизвестным лицам. Благодаря современным технологиям злоумышленники могут дистанционно списать средства с счетов физических и юридических лиц», — сообщили в ОМВД России по ЯНАО в городе Муравленко.
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