Конфликтный покупатель поджег магазин в Краснодарском крае

Пожилой мужчина поджег дверь продуктового магазина после ссоры с продавцом в Краснодарском крае . Действиями несостоявшегося диверсанта заинтересовались сотрудники полиции, сообщил интернет‐портал «Кубань 24».

Хозяйка магазина сообщила в полицию о преступлении, которое совершил

63-летний

житель Краснодарского края. Мужчина ночью поджег картонную коробку и оставил у входных дверей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.