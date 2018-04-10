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Конфликтный покупатель поджег магазин в Краснодарском крае
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Конфликтный покупатель поджег магазин в Краснодарском крае 

360tv.ru 2 часа назад
Пожилой мужчина поджег дверь продуктового магазина после ссоры с продавцом в Краснодарском крае. Действиями несостоявшегося диверсанта заинтересовались сотрудники полиции, сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
Хозяйка магазина сообщила в полицию о преступлении, которое совершил
63-летний
житель Краснодарского края. Мужчина ночью поджег картонную коробку и оставил у входных дверей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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