Конфликтный покупатель поджег магазин в Краснодарском крае 

Пожилой мужчина поджег дверь продуктового магазина после ссоры с продавцом в Краснодарском крае. Действиями несостоявшегося диверсанта заинтересовались сотрудники полиции, сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
Хозяйка магазина сообщила в полицию о преступлении, которое совершил
63-летний
житель Краснодарского края. Мужчина ночью поджег картонную коробку и оставил у входных дверей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.