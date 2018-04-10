«Умоляли его спасти»: смерть ребёнка в больнице на Южном Урале переросла в уголовное дело 

В Миассе следователи возбудили уголовное дело по факту смерти в больнице семилетнего мальчика. Родные ребёнка винят в его гибели врачей, которые, по их мнению, вовремя не установили правильный диагноз и не назначили ему соответствующее лечение.
— Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), — подтвердил 74.ru старший помощник руководителя следственного управления СК по Челябинской области Владимир Шишков. — Его расследование находится на контроле руководителя регионального СК Дениса Чернятьева.
Мальчик с симптомами инфекционного заболевания в тяжёлом состоянии поступил в городскую больницу № 4 в середине января. Пробыв там около недели, он умер. По словам родных пациента, врачи сделали ему операцию на лимфоузел, при этом мама мальчика всё это время умоляла направить его в челябинскую больницу. Как уточняет бабушка ребёнка, патологоанатом диагностировал у него менингококковую инфекцию. Официально эту информацию пока не подтверждают. Следственный комитет не разглашает диагноз ребёнка.
Родные настаивают: в смерти их сына виноваты врачи, которые, по их мнению, допустили ряд ошибок и не выбрали верную тактику лечения. Выяснить это предстоит экспертизе качества оказания медпомощи, которую будет проводить Челябинское бюро судмедэкспертизы. Если установят вину медиков, за смерть пациента им может грозить до трёх лет лишения свободы.
В марте за расследование смерти детей в другой больнице в Челябинской области по решению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уволили замруководителя регионального следственного управления СК Константина Мирошниченко и начальника следственного отдела по Златоусту Андрея Морозова. Жалобу подали родители двухлетней девочки, которую летом прошлого года доставили с одышкой в больницу Златоуста, но через несколько часов она умерла. Родные девочки несколько месяцев добивались внимания следствия, чтобы понять, что стало причиной смерти ребёнка и почему врачи не смогли спасти их дочь. В этой же больнице скончался маленький мальчик. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ) возбудили только 19 декабря.