Ещё
Прокуратура вернула одного из тагильских полицейских в СИЗО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокуратура вернула одного из тагильских полицейских в СИЗО 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Свердловский облсуд вернул в СИЗО оперуполномоченного Егора Ялунина, обвиняемого в избиении задержанного тагильчанина до смерти. Таким образом, апелляция прокуратуры была удовлетворена. Полицейский останется под стражей до 7 июня, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
"Мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против личности, а также в совершении тяжкого должностного преступления, за которые установлено безальтернативное наказание в виде лишения свободы. До настоящего времени мужчина является действующим сотрудником полиции, может оказать давление на свидетелей", — пояснили в прокуратуре.
Вместе с Ялуниным по делу проходят Анатолий Быков и Дмитрий Панов. Решение по изменению меры пресечения для них еще не принято.
Как ранее писало агентство, в конце сентября 2017 года тагильчанина Станислава Головко задержали по подозрению в краже. По словам адвоката Алексея Бушмакова, в отделе полиции его избивали три дня, после чего увезли в больницу с множественными ранами, раздробленными пальцами, сломанными ребрами и переломом лобной кости.
Трем полицейским предъявили обвинение по статьям «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «превышение должностных полномочий». Все трое были арестованы. Весной 2018 года Дзержинский райсуд Нижнего Тагила отпустил их под домашний арест.
Ранее по теме: Обвиняемых в гибели задержанного тагильских полицейских выпустили из СИЗО Трех тагильских полицейских оставили в СИЗО на 4 месяца
Уралинформбюро: последние новости
Отставной американский офицер убил русскую жену и покончил с собой Душевнобольной до смерти избил в Петербурге охранника Соборной мечети Гособвинение просит для экс-директора "Гринфлайта" 4,5 года колонии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России379
Найден позитив от ослабления рубля146
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег148
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля189
Исчезло самое популярное в мире видео7
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
03:12
Завершена отделка станции метро «Очаково»
Новости Москвы
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение