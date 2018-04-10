Прокуратура вернула одного из тагильских полицейских в СИЗО

Свердловский облсуд вернул в СИЗО оперуполномоченного Егора Ялунина, обвиняемого в избиении задержанного тагильчанина до смерти. Таким образом, апелляция прокуратуры была удовлетворена. Полицейский останется под стражей до 7 июня, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

"Мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против личности, а также в совершении тяжкого должностного преступления, за которые установлено безальтернативное наказание в виде лишения свободы. До настоящего времени мужчина является действующим сотрудником полиции, может оказать давление на свидетелей", — пояснили в прокуратуре.

Вместе с Ялуниным по делу проходят Анатолий Быков Дмитрий Панов . Решение по изменению меры пресечения для них еще не принято.

Как ранее писало агентство, в конце сентября 2017 года тагильчанина Станислава Головко задержали по подозрению в краже. По словам адвоката Алексея Бушмакова, в отделе полиции его избивали три дня, после чего увезли в больницу с множественными ранами, раздробленными пальцами, сломанными ребрами и переломом лобной кости.

Трем полицейским предъявили обвинение по статьям «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «превышение должностных полномочий». Все трое были арестованы. Весной 2018 года Дзержинский райсуд Нижнего Тагила отпустил их под домашний арест.

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