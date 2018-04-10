Полицейские в Спасском районе Рязанской области изъяли большое количество наркотиков

Фигурантами уголовного дела о незаконном хранении наркотиков в крупном размере стали 61-летний пенсионер и его 45-летний приемный сын.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отдела МВД России по Спасскому району в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в поселке Спиртозаводской обнаружили и изъяли в частном доме большое количество наркотиков растительного происхождения — марихуану, гашиш, а также части наркосодержащего растения конопля.

В поле зрения оперативников попали двое жителей Спиртозаводского — 61-летний пенсионер и его 45-летний приемный сын. Как стало известно полицейским, мужчины, несмотря на возраст, не только пристрастились к употреблению марихуаны, но и угощают ею некоторых своих знакомых.

В дальнейшем информация о причастности родственников к незаконному обороту наркотиков нашла свое полное подтверждение. Полицейские, получив постановление суда, разрешающее проведение в домовладении мужчин обысковых мероприятий, явились в подозрительный адрес. В ходе обследования в жилище сыщики изъяли свертки с марихуаной общей массой 1 килограмм 650 граммов и 6 граммов гашиша. На чердаке дома полицейские обнаружили сушильню — там до нужной кондиции доходили части наркосодержащего растения конопля массой около 5,5 килограммов, которую злоумышленники еще не успели превратить в готовый наркотик.

Как пояснили родственники, прошлым летом в теплице они вырастили несколько кустов каннабиса, который в дальнейшем и стал сырьем для изготовления марихуаны и гашиша.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ — незаконное изготовление и хранение наркотиков в крупном размере. Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы. Проводится расследование.