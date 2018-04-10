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В Пермском крае осудят мужчину, который подсадил школьницу на наркотики
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В Пермском крае осудят мужчину, который подсадил школьницу на наркотики 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Молодого жителя Добрянки будут судить за то, что он приучил 14-летнюю школьницу к наркотикам.
Как рассказали в следственном комитете по Пермскому краю, 27-летний местный житель приучил школьницу к наркотикам этой зимой. С декабря 2017 года по январь 2018 года он продавал ей запрещённые вещества. Причём, мужчина точно знал, сколько девушке лет.
Жителя Добрянки обвиняют в сбыте наркотиков несовершеннолетней и её склонении к употреблению запрещённых веществ. Следователи собрали все доказательства, уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
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