В Пермском крае осудят мужчину, который подсадил школьницу на наркотики 

Молодого жителя Добрянки будут судить за то, что он приучил 14-летнюю школьницу к наркотикам.
Как рассказали в следственном комитете по Пермскому краю, 27-летний местный житель приучил школьницу к наркотикам этой зимой. С декабря 2017 года по январь 2018 года он продавал ей запрещённые вещества. Причём, мужчина точно знал, сколько девушке лет.
Жителя Добрянки обвиняют в сбыте наркотиков несовершеннолетней и её склонении к употреблению запрещённых веществ. Следователи собрали все доказательства, уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.