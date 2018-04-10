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На Кубани будут судить кокаинового наркокурьера
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На Кубани будут судить кокаинового наркокурьера 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 10 апреля — Новая Кубань. Наркокурьера задержали с поличным с 36 килограммами кокаина.
Уголовное дело, возбужденное по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (пособничество в совершении покушения на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере, не доведенный до конца по независящим от него обстоятельствам) будут рассматривать в Приморском районном суде г. Новороссийска. Обвиняемому грозит от 15 до 20 лет лешения свободы или пожизненный срок.
По версии следствия в конце 2016 — начале 2017 годов у жителя Санкт-Петербурга возникла идея организовать наркотрафик по перевозке кокаина. Он предложил подратботку своему 30-летнему знакомому. Мужчина поехал в г. Новороссийск на легковом автомобиле, забрал там партию наркотических веществ и должен был вернуться с ней в Санкт-Петербург, где с дальнейшем планировали производить сбыт.
Однако наркокурьер был задержан оперативными сотрудниками краевого УФСБ. В машине для этих цели даже оборудовали специальный тайник.
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