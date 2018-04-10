Полицейские Ханты-Мансийска призывают владельцев велосипедов к бдительности!

Полицейские окружного центра возбудили уголовное дело по факту кражи велосипеда. Жительница окружного центра оставила в общем подъезде одного из домов по улице Гагарина велосипед «Стерн Тревел», который был украден. Своими противоправными действиями злоумышленники причинили владелице велосипеда материальный ущерб на сумму более 7000 рублей. По словам потерпевшей, она была уверена в безопасности своего имущества, ведь велосипед был пристегнут к лестничным перилам противоугонным тросом.

По данному факту в городском отделе полиции проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, свидетели и очевидцы.