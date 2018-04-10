Подозреваемых в серии ограблений дач задержали в Талдомском районе

Полицейские задержали в Талдомском районе Подмосковья двоих мужчин, которые подозреваются в совершении серии краж, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Талдомскому району задержаны двое ранее судимых жителей Москвы в возрасте 27 лет, подозреваемых в совершении серии дачных краж. Полицейскими установлено, что злоумышленники взломали замок входной двери и незаконно проникли в частный дом, расположенный в деревне Мельдино, откуда похитили ювелирные украшения и денежные средства», — говорится в сообщении.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были установлены и задержаны по местам своего проживания. При проведении обысков оперативники обнаружили и изъяли часть похищенного имущества и инструменты, используемые при совершении преступления.

Установлена причастность правонарушителей к совершению трех аналогичных эпизодов противоправной деятельности на территории Талдомского муниципального района.

Следственным отделом ОМВД по данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленный на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных», — заключается в материале.