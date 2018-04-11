СК возбудил дело после школьной поножовщины в ХМАО

После поножовщины в школе города Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ , возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.

"Днем 10 апреля 2018 года в одной из школ города Радужный произошел конфликт между двумя старшеклассниками, в ходе которого одиннадцатиклассник нанес десятикласснику несколько ранений перочинным ножом. Пострадавший продолжает проходить лечение в больнице. Угрозы его жизни нет", — рассказали в СК.

По данным следствия, юноши воспитываются в благополучных семьях, никто из них ранее не привлекался к уголовной и административной ответственности.

Также сообщается, что организована проверка в отношении директора школы и работников охранного предприятия учебного заведения.

Накануне стало известно, что СК начал проверку после драки с ножом.