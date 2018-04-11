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СК возбудил дело после школьной поножовщины в ХМАО
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СК возбудил дело после школьной поножовщины в ХМАО 

Газета.Ru 58 минут назад
После поножовщины в школе города Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.
"Днем 10 апреля 2018 года в одной из школ города Радужный произошел конфликт между двумя старшеклассниками, в ходе которого одиннадцатиклассник нанес десятикласснику несколько ранений перочинным ножом. Пострадавший продолжает проходить лечение в больнице. Угрозы его жизни нет", — рассказали в СК.
По данным следствия, юноши воспитываются в благополучных семьях, никто из них ранее не привлекался к уголовной и административной ответственности.
Также сообщается, что организована проверка в отношении директора школы и работников охранного предприятия учебного заведения.
Накануне стало известно, что СК начал проверку после драки с ножом.
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