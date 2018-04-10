Ещё
Семилетний мальчик скончался в больнице Миасса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Семилетний мальчик скончался в больнице Миасса 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Следователи в Миассе выясняют обстоятельства смерти семилетнего мальчика, который скончался в одной из больниц города, сообщают в региональном СУ СКР.
Известно, что возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Что именно произошло с ребёнком, предстоит выяснить следователям. Правоохранители также намерены дать уголовно-правовую оценку действиям медиков.
Напомним, ранее уголовное дело о халатности было возбуждено после госпитализации 13 учеников одной из школ Нагайбакского района.
АиФ: последние новости
Прокуратура изъяла у полицейского из Озёрска жильё и авто на 14 млн рублей В Златоусте инспектору ДПС, толкнувшему на дороге женщину, грозит срок В Челябинске задержан начальник отдела миграционного контроля
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России379
Найден позитив от ослабления рубля146
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег148
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля189
Исчезло самое популярное в мире видео7
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
03:12
Завершена отделка станции метро «Очаково»
Новости Москвы
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение