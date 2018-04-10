Семилетний мальчик скончался в больнице Миасса

Следователи в Миассе выясняют обстоятельства смерти семилетнего мальчика, который скончался в одной из больниц города, сообщают в региональном СУ СКР.

Известно, что возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Что именно произошло с ребёнком, предстоит выяснить следователям. Правоохранители также намерены дать уголовно-правовую оценку действиям медиков.

Напомним, ранее уголовное дело о халатности было возбуждено после госпитализации 13 учеников одной из школ Нагайбакского района.