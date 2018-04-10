В Чебоксарском районе Чувашии полицейские раскрыли серию краж прошлого года из строящихся домов

Похищенные инструменты стоимостью порядка 140 000 рублей злоумышленники сдавали в один из чебоксарских ломбардов. Один из подозреваемых, 24-летний житель Чебоксар , в настоящее время отбывает наказание в колонии за совершение аналогичных преступлений на территории столицы республики. Оперативники ОМВД России по Чебоксарскому району и ранее проверяли данного молодого человека на причастность к кражам из строящихся домов, однако доказать его вину тогда не смогли. На днях полицейские получили информацию, что похищенные инструменты подозреваемый и его сообщник по очереди сдавали в один из ломбардов в Чебоксарах. После проверки в данном учреждении следствием ОМВД по Чебоксарскому району предполагаемым преступникам будет предъявлено обвинение в 8 фактах краж на территории района, зарегистрированных в 2017 году. Расследование уголовного дела продолжается.