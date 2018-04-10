В Иркутске полицейские в течение суток раскрыли квартирный грабеж

Сотрудники уголовного розыска отдела

полиции №3 Межмуниципального Управления МВД России «Иркутское» по горячим следам задержали подозреваемых в грабеже с незаконным

проникновением в жилище.

Преступление было совершено днем 7 апреля. На место происшествия незамедлительно выехала

следственно-оперативная группа. Полицейскими было установлено, что в квартиру 22-летней иркутянки, расположенную на бульваре Рябикова,

проникли неизвестные, причинили ей телесные повреждения и похитили 5 мобильных телефонов. После чего злоумышленники скрылись с места

происшествия.

В ходе комплекса проведенных

оперативно-розыскных мероприятий полицейские в кратчайшие сроки вышли на след предполагаемых преступников и доставили в отдел внутренних дел четверых граждан в возрасте от 19 до 25 лет. Установлено, что задержанные нигде не работают и трое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение мошенничества, краж и грабежей.

По предварительной информации, молодая

девушка открыла дверь налетчикам, так как была лично знакома с одним из них. Злоумышленники сознались в содеянном, в ходе личного досмотра часть

похищенного имущества изъята.

По данному факту следственными органами

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного

п.п. «а, в, г» частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации

«Грабеж». Санкция даной статьи предусматривает наказание в виде лишения

свободы на срок до 7 лет. В отношении подозреваемых избрана мера

пресечения в виде заключения под стражу.