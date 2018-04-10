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В Иркутске полицейские в течение суток раскрыли квартирный грабеж
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В Иркутске полицейские в течение суток раскрыли квартирный грабеж 

Хот 40 минут назад
Фото: Хот
Сотрудники уголовного розыска отдела
полиции №3 Межмуниципального Управления МВД России «Иркутское» по  горячим следам задержали подозреваемых в грабеже с незаконным
проникновением в жилище.
Преступление было совершено днем 7  апреля. На место происшествия незамедлительно выехала
следственно-оперативная группа. Полицейскими было установлено, что в  квартиру 22-летней иркутянки, расположенную на бульваре Рябикова,
проникли неизвестные, причинили ей телесные повреждения и похитили 5  мобильных телефонов. После чего злоумышленники скрылись с места
происшествия.
В ходе комплекса проведенных
оперативно-розыскных мероприятий полицейские в кратчайшие сроки вышли на  след предполагаемых преступников и доставили в отдел внутренних дел  четверых граждан в возрасте от 19 до 25 лет. Установлено, что  задержанные нигде не работают и трое из них ранее уже привлекались к  уголовной ответственности за совершение мошенничества, краж и грабежей.
По предварительной информации, молодая
девушка открыла дверь налетчикам, так как была лично знакома с одним из  них. Злоумышленники сознались в содеянном, в ходе личного досмотра часть
похищенного имущества изъята.
По данному факту следственными органами
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
п.п. «а, в, г» частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации
«Грабеж». Санкция даной статьи предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок до 7 лет. В отношении подозреваемых избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.
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