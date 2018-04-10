В Иркутске возбуждены уголовные дела в отношении преподавателей ВУЗа

Сотрудниками отдела экономической

безопасности и противодействия коррупции Межмуниципального управления

оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны исполняющая

обязанности заведующей кафедры и один из преподавателей по подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения.

По версии правоохранителей, в начале

апреля две женщины получили деньги через посредника от группы студентов.

Взамен, преподаватели должны были внести в зачетки студентов сведения о сдаче зачета по предметам без фактическойих сдачи. Сумма незаконных

вознаграждений составила 35 000 рублей и более 140 000 рублей. После

внесения подложных сведений в зачетные книжки, преподаватели и посредник

были задержаны сотрудниками полиции.

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Иркутский государственный университет путей сообщения»

(ИРГУПС) возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений,

предусмотренных ч. 3 ст. 290 (получение взятки за незаконные действия),

ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение

заведомо незаконных действий).

Сотрудниками МУ МВД России «Иркутское»

совместно со следователями проведены обыски на работе и по месту

жительства подозреваемых. В ходе следственно-оперативных мероприятий

были изъяты денежные средства, являющиеся предметом взятки, зачетные

книжки, зачетные ведомости, а также иные предметы и документы, имеющие

значение для расследования уголовных дел.