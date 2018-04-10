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В Иркутске возбуждены уголовные дела в отношении преподавателей ВУЗа
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В Иркутске возбуждены уголовные дела в отношении преподавателей ВУЗа 

Хот 43 минуты назад
Фото: Хот
Сотрудниками отдела экономической
безопасности и противодействия коррупции Межмуниципального управления
МВД России «Иркутское» в ходе проведенного комплекса
оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны исполняющая
обязанности заведующей кафедры и один из преподавателей по подозрению в  получении незаконного денежного вознаграждения.
По версии правоохранителей, в начале
апреля две женщины получили деньги через посредника от группы студентов.
Взамен, преподаватели должны были внести в зачетки студентов сведения о  сдаче зачета по предметам без фактическойих сдачи. Сумма незаконных
вознаграждений составила 35 000 рублей и более 140 000 рублей. После
внесения подложных сведений в зачетные книжки, преподаватели и посредник
были задержаны сотрудниками полиции.
Следственными органами СУ СК России по  Иркутской области в отношении двух преподавателей Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Иркутский государственный университет путей сообщения»
(ИРГУПС) возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений,
предусмотренных ч. 3 ст. 290 (получение взятки за незаконные действия),
ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение
заведомо незаконных действий).
Сотрудниками МУ МВД России «Иркутское»
совместно со следователями проведены обыски на работе и по месту
жительства подозреваемых. В ходе следственно-оперативных мероприятий
были изъяты денежные средства, являющиеся предметом взятки, зачетные
книжки, зачетные ведомости, а также иные предметы и документы, имеющие
значение для расследования уголовных дел.
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