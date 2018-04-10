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В Ярославле прокуратура возбудила дело по факту падения снега на ребенка
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В Ярославле прокуратура возбудила дело по факту падения снега на ребенка 

АиФ 44 минуты назад
Фото: АиФ
Инцидент произошел в апреле этого года. В центре города на 11-летнего ребенка с крыши дома упала глыба льда. Правоохранители выяснили, что здание находится в управлении АО «Управляющая организация многоквартирными домами Кировского района».
«Согласно разделу 2 договора управления указанным домом управляющая организация обязана оказывать услуги по содержанию и ремонту общедомового имущества», — сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.
В результате проверки установлено, что управляющая компания не принимала мер к очистке крыш и козырьков домой. В отношении директора возбудили дело об административном правонарушении. Ему грозит серьезный штраф. Сейчас дело передано в суд.
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