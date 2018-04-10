Полицейские задержали в Москве подозреваемого в сбыте государственных наград

Мужчина был задержан в Центральном округе Москвы , когда пытался продать ордена и медали, выданные за участие в Великой Отечественной войне, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

Подозреваемого задержали оперативники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве и сотрудники полиции Центрального округа.

«Дознанием ОМВД России по району Арбат города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград», — говорится в сообщении.

У задержанного обнаружили орден Великой Отечественной войны 1-й степени, медали «Ветеран труда», «За оборону Ленинграда », «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Установлено, что все награды являются подлинными и представляют собой историко-культурную ценность. По словам подозреваемого, награды ему достались от близких родственников.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.