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В Первомайском районе мать пятерых детей во время ссоры зарезала мужа
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В Первомайском районе мать пятерых детей во время ссоры зарезала мужа 

АиФ-Оренбург 46 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Первомайском районе мать пятерых детей подозревается в убийстве собственного мужа.
9 апреля в поселке Рубежинский было обнаружено тело 32-летнего местного жителя с ножевым ранением в области груди. По версии следствия, муж с женой поругались на почве личных неприязненных отношений и подрались. Фигурантка дела несколько раз ударила своего супруга кухонным ножом. Потерпевший скончался до приезда «скорой».
Расследование уголовного дела продолжается.
Стоит отметить, что сейчас дети находятся у близких родственников.
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