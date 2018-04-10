В Первомайском районе мать пятерых детей во время ссоры зарезала мужа

В Первомайском районе мать пятерых детей подозревается в убийстве собственного мужа.

9 апреля в поселке Рубежинский было обнаружено тело 32-летнего местного жителя с ножевым ранением в области груди. По версии следствия, муж с женой поругались на почве личных неприязненных отношений и подрались. Фигурантка дела несколько раз ударила своего супруга кухонным ножом. Потерпевший скончался до приезда «скорой».

Расследование уголовного дела продолжается.

Стоит отметить, что сейчас дети находятся у близких родственников.